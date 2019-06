Danilo Gallinari, stella dei Los Angeles Clippers e grande tifoso del Milan, a margine della presentazione della seconda edizione di We Playground Together, ha detto la sua sulla possibile demolizione di San Siro.



Queste le sue parole: "Vedere il Milan in un altro stadio all'inizio farà un po' effetto, però è una parte della nostra mentalità e cultura che va cambiata: si tira giù San Siro e se ne farà uno nuovo con nuova energia. Io la vedo così. Il tifoso del Milan indipendentemente da S.Siro resta tifoso del Milan. In America si vede una gestione un po' diversa dei palazzetti, ad esempio al mio primo anno a New York mi fecero vedere il famosissimo Yankee Stadium e lo stesso anno lo buttarono giù per costruirne a fianco uno nuovo. La differenza è che in Italia pensando così rimaniamo indietro, in America la pensano diversamente e vanno avanti. Se è una cosa che si deve fare, la si farà".