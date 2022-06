Psg e Christophe Galtier non sono mai stati così vicini. Secondo quanto riportato da l'Equipe, i parigini e il Nizza si sarebbero accordati per il pagamento di una penale di 10 milioni di euro per il passaggio dell'attuale allenatore dei rossoneri alla squadra della capitale. L'annuncio avverrà subito dopo quello dell'addio a Pochettino.