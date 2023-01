Il destino di Milan Skriniar è sempre più lontano dall'Inter. E non è solo la comunicazione fatta al club nerazzurro a rafforzare l'ipotesi di addio, ma ora arrivano conferme dalle parole di Christophe Galtier. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Paris Saint-Germain non ha negato l'interesse dei parigini nei confronti del difensore slovacco, anzi ha rafforzato la convinzione che ormai quello di Skriniar abbia sempre più la forma di un addio certo.



LE PAROLE - "Ho visto le informazioni che sono uscite su Skriniar - ha precisato il tecnico - ma non posso dire se verrà in questa sessione o in estate. Non posso dirvelo." Proseguendo, Galtier ha aggiunto: "La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno". Dichiarazioni che chiariscono che il PSG è avanti nella trattativa per arrivare al giocatore. Ma quando la concluderà? Galtier non si è sbilanciato sulle tempistiche dell'affare, ma le sue parole aprono anche ad un trasferimento anticipato a gennaio. Si scalda ulteriormente l'asse Milano-Parigi.