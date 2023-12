, ex tecnico di Nizza e PSG oggi all'Al-Duhail in Qatar, tra dieci giorni sarà processato per, accuse che lo stesso allenatore, interrogato dagli investigatori, aveva negato nella primavera del 2023; "Se avesse voluto distruggere l’uomo che sono, non avrebbe potuto fare di meglio. E lo pago a caro prezzo. La vicenda nasce dalla volontà di "fare del male" da parte di, ex direttore sportivo del Nizza, e per Galtier si tratta di un "regolamento di conti" e di una "strumentalizzazione dei giocatori".- L'inizio delle indagini si deve a una mail, inviata alla sua dirigenza da Fournier, ex ds del Nizza. L'Equipe ha avuto accesso alle carte dell'accusa, dalle quali emerge una versione ancor più incriminante per il tecnico, basata sulle dichiarazioni rese dal suo ex assistente al Nizza,Quest'ultimo riferisce di aver sentito Galtier arrabbiarsi per l'ingaggio dia gennaio 2022: "", avrebbe detto Galtier davanti a Gioria. Che racconta infine di aver sentito l'allenatore, durante l'allenamento, descrivere Youcef Atal e Hicham Boudaoui come "". Commenti, peraltro, molto contestati dall'interessato.Un'altra testimonianza è quella di, analista video del Nizza. L'ex dipendente ha detto alla polizia di essere rimasto scioccato il giorno della partita contro il Saint-Etienne (settembre 2021). Durante l'intervallo, Galtier avrebbe soprannominato la coppia di difensori di origine africana,, i "". Raccontò, inoltre, di aver incrociato Galtier nei corridoi mentre stava andando a farsi la doccia. L'allenatore gli avrebbe detto di non aver mai avuto problemi con la religione, tranne che con gli algerini: "", la sua lamentela.Il giorno prima dell'inizio del, 31 marzo 2022, si è svolto un incontro nell'ufficio di Fournier. Galtier, irritato per l'ingaggio di Billal Brahimi, secondo il racconto di Fournier avrebbe chiesto le cessioni di. Quasi tutti i musulmani sono nella lista, i due uomini discutono e il direttore sportivo risponde che, per rinforzarsi sul mercato, una pista porta al difensore centrale turco. Galtier rifiuta duramente: "", secondo la testimonianza di Fournier alla polizia. Una testimonianza ancora una volta completamente smentita dal tecnico, che non vede quale interesse avrebbe potuto avere nel far partire alcuni dei suoi migliori giocatori.- Per Galtier ilsarebbe sempre stato un problema., interrogato dalla polizia, ha spiegato di aver subito. Ha confidato inoltre di aver appreso che il tecnico lo aveva descritto come un. Ulteriori conferme da, oggi all', che sostiene di essere stato definito "" dal suo allenatore e di essere stato privato di minutaggio in campo a causa della sua religlione. Anche, come Todibo, sentiva di essere sottoposto a "" con l'avvicinarsi del Ramadan, discorso valido anche per(terzo portiere del Nizza), che ha detto di sentirsi obbligato a mangiare nei giorni delle partite per non rischiare di non essere convocato. Anche, centrocampista olandese, ha affermato di essersi sentito. Fournier ha detto di aver assistito alla costernazione di Galtier quando ha appreso che, allenatore delle riserve, era musulmano. Galtier avrebbe ritenuto che ciò "" e che avrebbe rischiato di indottrinare i giovani nel centro di formazione. Digard, informato di queste dichiarazioni da Gioria, ha immediatamente presentato le sue dimissioni.- A giugno, a seguito di tre mesi di indagini, la Procura di Nizza ha deciso di convocare Christophe Galtier con l'accusa di molestie morali e discriminazione sulla base dell'appartenenza o meno, vera o presunta, a una determinata etnia, nazione, razza o religione. Come evidenzia Calcio e Finanza,