L'ex allenatore del PSG Christophe Galtier ha rilasciato un'intervista a Canal +: "Io razzista? È falso, assolutamente falso. Mi conoscono gli appassionati di calcio, i giocatori e i dirigenti. Mi spiegherò a dicembre, ma non sono accusato di razzismo. La prima accusa è di molestie morali, la seconda di discriminazione nei confronti di alcuni giocatori. Come allenatore ho una sola ossessione: la salute dei giocatori e il rendimento della mia squadra. I miei giocatori hanno gestito il Ramadan come volevano e hanno giocato tutti. Non accetto sentire che Christophe Galtier è razzista, io sono il contrario".