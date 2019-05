Adani ha sempre una risposta pronta, lo capite o no? #QCC @federusso80 pic.twitter.com/jdKEVTJJTy — Quelli Che il Calcio (@quelliche_rai2) May 17, 2019

Sul web fa discutere il finale della serie tv Game of Thrones. Citata nell'ultima puntata stagionale di Quelli che il calcio sulla RAI da Federico Russo nelle vesti d'imitatore dell'opinionista Sky Lele Adani per "spiegare a chi non capisce di calcio come Allegri" perché le squadre italiane non vincono più in Europa.