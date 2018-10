Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, parla del derby di Milano a RMC Sport e del Milan, sua ex squadra: "E’ uno dei classici più importanti e famosi al mondo. Milano lo vive diversamente da Roma, c’è grande adrenalina, ma molto regolare. C’è grande passione, ma non coinvolgente come quella che c’è a Roma. Il derby di Milano sta tornando ad essere un match di grande fascino. Uomo-derby? Rino Gattuso perché dovrà metterci molto del suo durante la partita. Dovrà essere bravo a capire durante la partita come controbattere le mosse di Spalletti".



SU GAZIDIS - "E’ rimasto affascinato dalla possibilità di far tornare il Milan al vertice. Dopo aver fatto Mls e 9 anni di Arsenal, ora avrà la possibilità di riportare in alto il club rossonero. Ha una grande preparazione, conosce bene tutte le aree e questo gli permette di gestire un club nel migliore dei modi. All’Arsenal, che è certamente diverso dal Milan, ha fatto crescere tanti settore della società, ha portato maggiore professionalità. Gazidis porterà entusiasmo e grande conoscenza per aumentare i ricavi del Milan".