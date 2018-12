Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, accostato al Milan per lavorare al fianco di Gazidis, ha deciso, per il momento, di restare fermo. Queste le sue parole a Sportitalia: "Sono state fatte delle scelte dalla proprietà, c'è una persona che è stata nominata amministratore delegato, Ivan Gazidis, con il quale c'è un rapporto personale da moltissimi anni. Avendo scelto lui come capo azienda stava a lui decidere che squadra fare, e abbiamo convenuto che siamo molto simili, sovrapponibili, e quindi non avrebbe avuto molto senso".