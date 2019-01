Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, è stato vicino al ritorno al Milan. L'ex dirigente rossonero commenta così il momento del club di Elliott a Radio Deejay: "Berlusconi è stato un grande presidente, Galliani è l'eccellenza. Un grande dirigente, cerca la perfezione. Non posso dire niente di male su loro due. Milan? Non è più il 'mio' Milan, come non lo è per tanta gente che lo ama. Ora c'è il Milan che rispecchia il carattere di Gattuso, è chiaro che un cambio di proprietà come quello recente abbia portato degli scompensi. Affare Piatek? Porta curiosità, è stata una buona operazione".