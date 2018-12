Presente alla festa della Curva sud Milano, Maurizio Ganz ha parlato ai cronisti presenti: Per me è un grande onore essere qua, non ho fatto tanti anni con il Milan, ho fatto sei mesi con Capello poi con Zaccheroni l'anno dello scudetto, è stato il più bello della mia vita. La Curva è incredibile, l'ho vissuta contro con tante altre maglie, ho avuto la fortuna di averli come miei e nostri sostenitori, un grazie a loro, un grazie a questi cinquant'anni splendidi, speriamo di tornare con il nuovo Milan a vittorie storiche come sono stati in questi anni".



SU HIGUAIN: "Ha fatto grandi cose con le maglie di Napoli e Juve, qui al Milan ha fatto molto bene, sono sei partite che non segna, da un attaccante così ti aspetti un gol ogni partita ma non è così semplice. L'importante è giocare per la squadra e far gol per il Milan, i gol arriveranno".