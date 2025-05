Gasperini-Roma si può chiudere: contatti positivi, cosa manca e l'unica alternativa

Il tecnico dell'oggi ha avuto un colloquio con il club bergamasco e si era aperta la possibilità di un addio. Sul piattoe Gasp non ha dato una risposta definitiva e ha avvertito il club di voler iniziare a guardarsi intorno. La Roma lo ha cercato anche diverse settimane fa e i contatti di queste ultime ore sono stati positivi. Sul piatto un triennale.. La fumata bianca, però, potrebbe arrivare nelle prossime 48 ore. Infatti, Gasperini si è preso del tempo per parlare con l'Atalanta. Su di lui c'è anche un timido interesse del Milan.

: "Sarà sicuramente una scelta valida, ma la cosa più importante è perché ho smesso: per dare al nuovo allenatore una possibilità di progetto. Con me non ci sarebbe stato futuro, tanto vale iniziare prima e dargli l’opportunità di conoscere tutto del sistema Roma, i tifosi della Roma. Dobbiamo fare bene e dobbiamo sapere che c’è da lavorare: vogliamo arrivare il più in alto possibile e ci vuole tempo. Sono qui dentro la casa di Roma, gli inglesi dicevano “Roma non è stata costruita in una notta”. Dateci fiducia, vedrete che alla fine avremo ragione.? Non voglio fare nomi, non mi piace farli. Andiamo avanti, lottiamo e vediamo quando il presidente vorrà dire il nome del nuovo allenatore".

- Cesc Fabregas resta una valida alternativa. Lo spagnolo piace ai giallorossi da tempo, poteva anche essere una priorità, ma. Su di lui oggi c'è anche l'Inter, mentre la Roma ha proposto un ingaggio da 5 milioni di euro. E Fabregas oggi è lontano dall'Italia e si trova in vacanza ad Ibiza.