Tra questi c'è senza dubbio il classe ’99 Mason Mount, protagonista assoluto in questa stagione con 29 presenze in Premier League, 6 gol e 5 assist. L’ultimo centro lo ha timbrato domenica scorsa, sbloccando la partita per il definitivo 4-0 contro l’Everton di Carlo Ancelotti. Il giovane talento inglese a Stamford Bridgeche gli ha spianato la strada per diventare oggi un trequartista completo, con visione di gioco, un vero numero 10.- Nato nella suggestiva Portsmouth, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Chelsea (dal 2005 al 2017), vincendo da capitano una Youth League. Raggiunta la maggiore età, viene ceduto in prestito per una stagione in Olanda, al Vitesse, iniziando la carriera professionistica (39 partite, 13 gol e 10 assist). Nel 2018 torna in Inghilterra, approdando in Championship al Derby County (sempre a titolo temporaneo), chiudendo la stagione con 45 presenze totali e 11 reti (considerate tutte le competizioni), e sfiorando la promozione in Premier League. Aiventando il primo ragazzo dell'academy, dopo John Terry, a giocare con continuità in prima squadra.Con il mercato bloccato fino alla scorsa estate, il Chelsea ha deciso di puntare sui suoi giovani. Doveva essere un anno di transizione, ma il campo sta raccontando un'altra storia. Il Chelsea è in corsa per un posto in Champions League, è ai quarti di finale di FA Cup e giocherà il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco (all'andata ha perso in casa 3-0).(19 gol in due), compagno anche in nazionale, con la quale ha esordito il 7 settembre 2019 (Inghilterra-Bulgaria 4-0) e ha segnato il primo gol il 17 novembre (Inghilterra-Kosovo 4-0). Southgate lo tiene d'occhio, per andare all'Europeo serve un finale di stagione da protagonista.