Rudi Garcia, allenatore ex Roma, parla al Corriere dello Sport e, tra le altre cose, torna sul gesto del violino contro la Juve: "Eravamo avanti, poi la Juve segnò il gol del pareggio ma c‘era fallo su Benatia. Fu un gesto istintivo, io ho sempre difeso i club dove ho allenato. In quel caso non ho sopportato un’ingiustizia, una grande ingiustizia. Un gesto elegante? Lascio a voi l’interpretazione".