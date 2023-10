. Il grande sogno di rivincere lo scudetto sta abbandonando anche i più accaniti sostenitori di De Laurentiis e Garcia,non è più quello dell’anno passato,è tornato a segnare su rigore, ma a sbagliare da solo davanti alla porta,sono spesso marcati a uomo e soffrono, la sconfitta con la Fiorentina (1-3) è la seconda in casa dopo quella con la Lazio, il distacco dalla capolista MIlan è di sette punti ad appena otto giornate dall’inizio del campionato.. Al secondo pit stop per la sosta delle Nazionali, la squadra non è arrivata stanca, ma svuotata. Colpa anche della Champions League (e si sapeva) perché il Napoli aveva speso tanto (e invano) contro il Real Madrid e ieri sera, eraE allora - obietterà il solito petulante - come mai la Fiorentina non ha patito le fatiche di Conference? Perché(sette giocatori diversi rispetto a giovedì) e chiedendo, tra gli altri, a Nico Gonzalez di accomodarsi in panchina.. Un tecnico così apprezzato da De Laurentiis che se lo era messo in testa quando Spalletti gli disse addio.in ragione di un calcio organizzato e di iniziativa, per aver fatto sempre soffrire il Napoli (l’aveva già battutto), perché è un uomo del sud che in una piazza come quella napoletana avrebbe trovato facile accoglienza e collocazione.. E il numero 1 del Napoli è un uomo di princìpi cavallereschi. Così è assolutamente probabile che non sia nemmeno arrivato a chiedere al collega viola di sciogliere il contratto con l’allenatore. Visto i punti attuali della Fiorentina (terza assieme alla Juventus a quota 17) e la superlativa prestazione al Maradona, credo cheSinceramente non so come e quando finirà con Rudi Garcia. Peròdi una catena creata da un altro, di idee completamente differenti, empatico con i calciatori, ricco di carisma e di mistero, come è Spalletti. Di certo, senza scudetto o, peggio,Comunque, sarà perché la Fiorentina è andata in vantaggio presto (Brekalo al 7’), ma. Il Napoli, che ha perso Anguissa per infortunio (dentro Raspadori), prima della metà del primo tempo, ha attaccato a folate senza mai una vera idea di costruzione o di manovra. Gli è stato annullato un gol per fuorigioco ad Osimhen (20’), poi Lobotka ha tentato un tiro da fuori (respinta di Terracciano), infine solo un pasticcio del giovane Parisi (colpo di petto corto a Terracciano che ha atterrato Osimhen) gli ha consentito di pareggiare, su rigore, quando stava per scadere il recupero del primo tempo.nella ripresa grazie a Bonaventura, Arthur (chi si rivede!) e Duncan. Ikoné ha colpito un palo (palla da Bonaventura a Nzola che ha fatto un lavoro stupendo per il compagno),, questa volta di Kayode (per il resto super al pari di Parisi) che ha sbagliato la rimessa in gioco regalando una palla gol a Osimhen solo davanti a Terracciano. Ma il portiere ha salvato in uscita (gol sbagliato dal nigeriano).. Il gol di Bonaventura (forse il migliore in campo) è stato propiziato da da un rimpallo su Olivera, però Duncan aveva sfondato la linea difensiva degli azzurri con una percussione centrale.che ha portato in piena area, ma non vicini al gol, Raspadori, Simeone e Gaetano, tre subentrati. Al 98’, Nico Gonzalez, sostituto dell’autore del primo vantaggio, Brekalo, ha assecondato un contropiede di Parisi (ancora lancio di Bonaventura), mettendo sotto la traversa.