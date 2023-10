ha tutto ciò che si richiede ad una partita da prima pagina. Non solo perché si tratta della sfida tra le, non solo perché - con l'Inter impegnata con la Roma - potrebbe dare un ennesimo scossone alla classifica e non solo perché entrambe le squadre. Ma anche perché in prima fila, a giocarsi i 3 punti al Maradona domenica alle 20.45, ci sarannoche, nonostante non si aggrappino soltanto a questa partita, potrebbero trovare unae soprattutto per prendere in mano il proprio futuro. Tra l'altro, tra Rudie Stefanosi può dire che, già dai tempi in cui entrambi sedevano in panchina a Roma.Bisogna risalire alper tornare a quell'incrocio infuocato che fece scattare la lite tra i due. Era la 37a giornata e. Un derby a un solo turno dalla fine del campionato, che metteva, senza passare dai preliminari. Alla guida della classifica c'era la Juventus, mentre alla Roma - che era seconda - una vittoria nel derby avrebbe garantito un posto in Europa, mandando la Lazio a 4 punti di distanza.Le scintille tra i due si accendono già alla vigilia del match, sospinte dalle parole di: "Sembra che la Roma debba giocare in 12 per poter fare risultato, mi sembra assurdo. Io ricordo che". Repentina la risposta di: ", Garcia poteva evitare di dire che siamo dei piagnoni e di parlare di una partita in cui non c'era.". Insomma, le premesse nell'avvicinamento a quel derby della Capitale già facevano da preludio ad un copione interessante.La sfida si era poi conclusa con lagrazie ai gol di Juan Iturbe e Mapou Yanga-Mbiwa, in risposta al momentaneo 1-1 della Lazio firmato da Filip Djordjevic. Un risultato che catapultòcostringendo la Lazio al terzo posto. Nel post partita, la rabbia diin risposta alle parole della vigilia:. E ancora Garcia:. Accesa la replica dell'allora tecnico della Lazio:Ora, dopo ben 8 anni, i due, ma questa volta a fare da cornice non c'è lo stadio Olimpico, bensì la bolgia del Diego Armando Maradona. Sono passati diversi anni e - seppur tra i due ancora oggi non corra buon sangue - gli animi si sono raffreddati, ma. Da una parte, i rossoneri arrivano a questa sfida con la pressione di, patite prima con la Juve in campionato e poi con il PSG in Champions. Dall'altra il Napoli, seppur vittorioso nelle ultime due uscite contro Verona e Union Berlino (quest'ultima tutt'altro che agevole), si porta sulle spalle il peso del titolo di Campione d'Italia e(già a 4 lunghezze) e di andaredall'Inter in caso di vittoria degli uomini di Inzaghi sulla Roma. Le premesse per un Napoli-Milan bollente ci sono tutte.