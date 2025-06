Gargano: "Ho parlato con Nunez: vuole venire subito al Napoli. Sta aspettando di chiudere"

Matteo Palmisano

4 minuti fa



Darwin Nunez al Napoli? Secondo Walter Gargano, ex centrocampista partenopeo e compagno dell'attaccante del Liverpool al Penarol tra il 2017 e il 2019, è possibile. Anzi, il classe 1999 avrebbe già accettato, come affermato nel corso di "Radio Goal" su Kiss Kiss Napoli.



CONFERME - "Gli ho parlato e mi ha detto che vuole venire subito, sta aspettando di chiudere col Napoli. E’ un piacere enorme per me se verrà, sapendo che c’è anche Mathias Olivera".



ROSA ALL'ALTEZZA - "Gli ho detto che deve andare a Napoli e che non deve fare un’altra scelta. Lui ora è sposato, deve decidere insieme alla famiglia. Se arriva anche Darwin, oltre a De Bruyne, sarebbe una rosa grandissima e tanta qualità a disposizione di Conte, che riesce sempre a trovare le parole giuste per motivare ogni giocatore. il traguardo della società è quella di arrivare più avanti possibile in Champions League".