Oggi è stata una delle giornate più dure della mia vita: non sono riuscito a prendere @Cristiano Ronaldo al #Fantacalcio pic.twitter.com/U2DLVZIg8B — Daniele Garozzo (@GarozzoDaniele) 24 agosto 2018

L'atleta azzurro, oro olimpico a Rio2016 nel Fioretto, è un noto tifoso della Juventus, tanto che dal 29 ottobre 2016 è entrato ufficialmente a fare parte della famiglia J|Sport. Qualche ora fa, come molti tifosi in Italia, si è disperato per non aver preso Cristiano Ronaldo al fantacalcio... lo ha fatto, scherzando così!