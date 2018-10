L'emergenza causata dal crollo delha avuto ripercussioni non solo nell'area limitrofa al viadotto, ma anche più in generale sull'intera città di Genova. Una delle zone maggiormente interessate è la, che si estende dalla zona di Rivarolo sino ad arrivare a Pontedecimo e nei comuni dell'entroterra ligure. La Val Polcevera però è anche il cuore pulsante dell'attività della, gruppo industriale di proprietà della famiglia, da sempre legata al capoluogo ligure e alla Sampdoria.La compagnia, storico sponsor del club blucerchiato, ha festeggiato gli 80 anni di attività e nel corso delle celebrazioni a Palazzo Ducale c'è stato anche spazio per la beneficenza. L'ex patron doriano Edoardo Garrone ha consegnato al sindaco di Genova Marco Bucci una busta contenente un assegno da, da destinare a progetti di riqualificazione e sviluppo sostenibile della Val Polcevera, rimasta duramente colpita dal punto di vista economico dopo il crollo di Ponte Morandi."La Valpolcevera è la casa della ERG", ha puntualizzato Garrone, prima di tranquillizzare la platea: ", ma saremo attenti osservatori del Paese. Il dramma del ponte Morandi non è certo un motivo che potrebbe farci cambiare idea, la cosa più importante è vedere come andrà il Paese nei prossimi anni. Spesso le aziende cambiano sede non da una città all’altra, ma da un Paese all’altro: se le prospettive non sono di stabilità, da questo punto di vista saremo osservatori attenti". Erg inoltre ha donato quasi: una parte sarà in azioni (80 ad ognuno, il prezzo nei giorni scorsi era di 17,35 euro ad azione, l'importo stimato è di circa 1.400 euro per ogni lavoratore) a cui va aggiunto un riconoscimento straordinario di 1.500 euro.