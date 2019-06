Alla festa organizzata da Francesco Flachi per salutare i tifosi della Sampdoria c'era anche un ospite d'eccezione, uno che i numero 10 blucerchiato lo ha conosciuto da vicino, l'ex presidente Edoardo Garrone. “Io sono Sampdoriano da quando ho 4 anni e questo non cambierà mai, oggi però faccio il tifoso” ha detto il numero uno di Erg.



Inevitabili le domande sul futuro societario, a cui Garrone risponde dopo qualche secondo di riflessione: "Mi auguro che sia un futuro come minimo tranquillo, poi il calcio in Italia deve cambiare, ammodernarsi come in altri paesi come Inghilterra e Germania. In questi anni a livello di strategia del calcio si è fatto ancora troppo poco e lo si vede dai risultati, perchè le finaliste della Champions sono inglesi? Il loro sistema è molto più avanti rispetto al nostro, mi augurio che il futuro in Italia si avvicini al modello inglese.”



Ma la Samp potrà tornare a sognare in futuro? “I sogni sono l’essenza del calcio, si comincia a sognare quando finito il campionato e durante l’estate si vedono i nuovi acquisti e si immagina di avere una squadra competitiva per l’anno prossimo" riporta Telenord. "Poi la palla è rotonda e possono esserci campionati di sofferenza e campionati di soddisfazione. La Sampdoria nel panorama italiano è una squadra media, non di certo una grande. Se arrivi davanti alle medie hai fatto un grande campionato . conclude Garrone - se sbagli rischi la retrocessione. Il meccanismo dei tre punti dice questo.”