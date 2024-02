Gary Neville e Roy Keane attaccano i club italiani: 'Non erano puliti. Quello che è uscito con i medici...'

Redazione CM

Duro attacco alle squadre italiane. Quello di Gary Neville, ex bandiera del Manchester United e attuale commentatore tv, durante il podcast The Overlap. Ho affrontato squadre che non erano pulite. Una volta sono uscito dal campo contro una squadra italiana e mi dicevo 'Mi dispiace, ma c'è qualcosa che non va', e so che anche un altro paio di ragazzi la pensava come me". Poi ha continuato: "Non posso fare nomi o accusare gente, ma quando ti guardi indietro e vedi cosa è uscito fuori con i medici in altri sport...".



KEANE - Roy Keane, compagno al Manchester United di Gary Neville, ha rincarato la dose: "Io contro alcune squadre mi consumavo, uscivo distrutto. Poi guardavo gli avversari... un paio di club italiani...e loro sembrava non avessero neanche giocato la partita".



LE PARTITE - Nel corso di quegli anni, Roy Keane e Gary Neville con i Red Devils hanno sfidato diverse squadre italiane. La Juventus, nella fase a gironi della Champions League 1996/97, la Juventus, nella fase a gironi della Champions League 1997/98, l'Inter, nei quarti di finale della Champions League 1998/99, la Juventus, nella semifinale di Champions League 1998/99, la Lazio, nella Supercoppa Europea del 1999, la Fiorentina, nei gironi di Champions League 1999/2000, la Juventus, nella fase a gironi di Champions League 2002/03, il Milan negli ottavi di finale di Champions League 2004/05.