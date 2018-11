Paul Gascoigne è di nuovo nei guai: l'ex centrocampista inglese, passato anche in Italia con la maglia della Lazio, è ora accusato di violenza sessuale. Il 51enne era stato arrestato alla stazione di Durham lo scorso 20 agosto e oggi la Polizia dei Trasporti britannica ha confermato l'accusa di violenza sessuale per contatto. Un portavolce della polizia spiega: "L'uomo deve presentarsi in tribunale il prossimo mese per l'accusa di violenza sessuale su una donna, a bordo di un treno diretto da York a Durham. Paul Gascoigne di Amy Street, Leicester, è stato accusato di violenza sessuale per contatto. L'accusa si riferisce al 20 agosto di quest'anno".