Gascoigne: 'Sono un ubriaco triste, bevo in casa'

Paul Gascoigne, ex centrocampista della nazionale inglese e della Lazio, si confessa in un documentario di High Performance, raccontando il suo problema legato all'alcolismo: "Ero un ubriaco felice. Non lo sono più. Sono un ubriaco triste. Non esco a bere, bevo in casa. Cerco di non deprimermi perché il mondo è già abbastanza depresso. E quando sono davvero depresso, è allora che bevo per tirarmi su di morale. Non credo di aver deluso nessun allenatore, né giocatori, né tifosi. Se c'è stato qualcuno che ho deluso, quello sono io".



Gazza aggiunge: "Se voglio che sia una brutta giornata, tutto quello che devo fare è andare al pub. Se voglio che sia una bella giornata, tiro fuori la canna e vado a pescare. Non è la bevanda, è il dopo. Dopo aver guardato il mio telefono e visto 30 messaggi o chiamate perse, so di essere nei guai. Cerco solo di stare lontano dai posti pericolosi. Se bevo, lo prendo perché ho voglia, non incolpo nessuno come facevo prima. Ma non mi sono mai arreso. Penso che il momento in cui mi arrenderò sarà quando mi ritroverò in una scatola di legno. Per il resto, continuerò a lottare"



Gascoigne, classe 1967, ha giocato con la maglia della Lazio dal 1992 al 1995, con un bilancio di 47 partite e 6 gol.