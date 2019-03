Intervenuto in diretta a Radio CRC, il senatore Maurizio Gasparri ha parlato dello stadio della Roma e della questione sicurezza in vista di Roma-Napoli.



ROMA-NAPOLI - "Roma-Napoli alle 15:00? Sull'ordine pubblico ci sono sempre tante tesi, io sono per il vigilare sempre e comunque. E' chiaro che in notturna ci sono più problemi, ma spero che domenica i toni siano tranquilli. Da tifoso romanista ho sempre ricordato folklore per questa sfida, poi ci sono stati dei risvolti violenti tra le due tifoserie, senza una ragione specifica. Non vedo ragioni per cui il match di domenica debba rappresentare un rischio.



STADIO - "Lo stadio a Roma? Un'opera del genere richiede grande sforzo e amministrazioni capaci ed energiche. Adesso la città non mi sembra pronta per una cosa del genere, è meglio archiviare l'argomento, tanto non si farà, così ci liberiamo anche di Pallotta che sembra avere interesse solo in questo impianto. Le Olimpiadi? La Raggi non potrebbe organizzare un torneo di bocce, figuriamoci una competizione del genere. Le nostre amministrazioni non sono state capace di organizzare qualcosa di tale portata, poi con i Cinque Stelle c'è stato il trionfo dell'incompetenza e della disorganizzazione".



MONCHI - "Monchi? Mi ha deluso, me lo aspettavo protagonista, ma comunque Sabatini è stato peggio, con compravendite misteriose da meritare approfondimenti. Senza Champions, per la Roma sarebbe un disastro, abbiamo bisogno di battere il Napoli, tanto ormai è secondo, chi lo tocca...".