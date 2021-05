A Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato così del successo della sua Atalanta contro il Benevento: “Dalla matematica non si scappa, ti giri in tutti i modi ma con tre punti sarà matematico. Dove li fai… non lo so. A meno che la Juventus non batta l’Inter, ma noi dobbiamo guardare le nostre forze. Con tre punti nelle prossime due partite siamo ancora in Champions”.



“Credo che un’altra delle nostre caratteristiche sia stare con i piedi per terra, ancora non abbiamo fatto niente. Dobbiamo conquistarcelo il posto in Champions, poi penseremo alla finale di Coppa Italia. La prossima settimana faremo dei conti migliori, probabilmente, aspettando la partita con il Milan. Non so da quanti mesi giochiamo sempre, partite in fila… ma la forza della nostra squadra è guardare passo dopo passo”.



“Io non ho mai sentito parlare di scudetto dai miei, ma solo di queste prestazioni e di questo campionato. Non è scontato nulla, ci sono tre partite in una settimana e dobbiamo avere forza e concentrazione. Tutti gli altri discorsi sono poesia, è un campionato molto equilibrato, lottiamo con Milan, Napoli e Juventus. Roma e Lazio si sono staccate un po’, ancora ne deve cedere una. Ce la giochiamo e vogliamo pensare solo a questo”.