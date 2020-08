Vigilia di Champions League per l'Atalanta, in campo domani contro il Psg. A Sky, Gian Piero Gasperini presenta così la gara: "Più si avvicina la partita e più cresce l'adrenalina. Non eravamo mai stati in questo stadio meraviglioso, peccato che non ci sarà il pubblico".



UNICA ITALIANA IN CHAMPIONS - "Dispiace, pensavamo che la Juventus avesse grandi chance. Il Napoli ha fatto bene, contro il Barcellona non era facile. Cercheremo di far bene, l'assenza della Juve è sorprendente".



SUL PSG - "Grandissima squadra, in Francia dominano da anni. Abbiamo superato squadre difficili, sarà complicato. Ma c'è fiducia".



SULLA SODDISFAZIONE - "Molta, ma ora pensiamo a domani. Se passassimo, sarebbe ancora più grande. Abbiamo anche avuto fortuna, Dinamo e Shakhtar hanno pareggiato, però abbiamo anche pareggiato con il City e vinto le ultime due".



SULL'ITALIA - "Tutti tifano per noi? Bellissimo, siamo un po' come la Nazionale".