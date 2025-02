Gasperini-Atalanta, prove di addio: per il futuro del tecnico Roma favorita, Juventus e Napoli inseguono in quota

Getty Images

“Ho la sensazione che non ci sarà un rinnovo: a fine stagione decideremo se andare a scadenza oppure interrompere prima", suonano perentorie le parole di Gian Piero, che apre la possibilità a un addio dall’Atalanta dopo nove stagioni.Per il tecnico nerazzurro l’opzione più possibile secondo i bookmaker è quella della Roma, alla caccia di un tecnico per il post-Ranieri: si gioca infatti a 3 su Better l’approdo di Gasperini in giallorosso, seguito dalla Juventus a 4, con Napoli, una panchina della Saudi Pro League e un anno sabbatico offerti tutti a 5. Sale a 10 un romantico ritorno al Genoa, stessa quota del Milan e di un’avventura su una panchina estera, mentre vale 25 volte la posta un’esperienza 2.0 all’Inter.