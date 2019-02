L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del ko della Juventus in Champions League per mano dell'Atletico Madrid, nel corso del Club di Sky Sport: "In Serie A la Juventus vince abbastanza agevolmente perché il divario tecnico è notevole e difficilmente trovi una squadra sia fisica che tecnica del livello dell’Atletico Madrid. In Italia fatichi a reggere l’uno contro uno con gli juventini. Lo scontro individuale con l’Atletico è su pari livello. La Juve dovrà fare un’impresa per superare il turno, perché giocano contro una squadraccia. L’Atletico Madrid è molto forte a difendere ma anche in avanti. La Juventus deve mantenere le sue caratteristiche, ma ha armi e capacità per fare l'impresa anche perché la Champions è il loro grande obiettivo".



Gasperini ha espresso la sua opinione anche sul rigore concesso da Abisso alla Fiorentina nel finale della partita contro l'Inter: "Se l’avessero fischiato con l’Atalanta, se ne sarebbe parlato di meno. All’andata con la Fiorentina ci fu un rigore molto contestato, allora non fu consultato neanche il VAR. Alcuni episodi sono difficili da accettare. Nell’immediato accusi, ma poi riparti. Credo che Spalletti debba dare compattezza e cercare una reazione: piangersi addosso è peggio. Se ti senti forte vai anche oltre a certi episodi negativi".