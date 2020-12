L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato così il 2-2 ottenuto contro il Bolgona



DELUSO - "E' un risultato brutto, avevamo il dominio assoluto della gara e nulla lasciava prevedere questo epilogo. Abbiamo avuto tante possibilità per chiuderla, è difficile da spiegare cosa è successo e abbiamo buttato via due punti".



PRESUNZIONE - "Nel primo tempo con un po' di presunzione in meno potevamo fare tanti gol, abbiamo avuto occasioni enormi".



2020 E CLASSIFICA - "E' stato un 2020 straordinario con la gravissima situazione della pandemia che ci toglie la gioia di tutto quello che abbiamo fatto. Peccato perché la classifica poteva esser ancora migliore. Il demerito è nostro. Raggiungere il quarto posto stasera doveva stimolarci di più. In questo momento non c'è questo furore evidentemente, lo dobbiamo cercare".



2021 e MERCATO - "Che 2021 sarà? "Inizierà talmente presto e avremo subito la possibilità a gennaio di tornare in campo. Perciò spero di continuare come abbiamo finito. ​Maehle è un giocatore che sulla fascia è un bel rinforzo. Lì abbiamo parecchi giocatori ma finiscono per giocare Hateboer e Gosens. Chiedere qualcosa d’altro? No no, siamo in tanti. Non abbiamo fatto le valutazioni giuste di quelli che abbiamo, aggiungere altri… Sono per le rose corte, quest’anno è stato un grosso problema