La conquista dell'Europa League-sfiorata una seconda volta con i preliminari- e l'impresa di centrare il terzo posto regalando l'accesso in Champions League ai bergamaschi: per quel che ha fatto con la sua Atalanta mister Gian Piero Gasperini diventerà cittadino onorario della città orobica.



LA CERIMONIA- Il conferimento, comunicato dopo la votazione positiva da parte dell'Amministrazione Comunale lo scorso 24 luglio, avverrà lunedì 9 settembre alle 18.30 nell'Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni, nel corso di una seduta straordinaria del Comune. L'allenatore dell'Atalanta sarà insignito di questo illustre riconoscimento per i risultati meritevoli raggiunti con l'Atalanta e per aver portato in alto il nome di Bergamo in Europa. Nel regolamento comunale infatti, la cittadinanza onoraria viene attribuita “a chi si è particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport”. Il conferimento è stato approvato all’unanimità su proposta del sindaco di Bergamo Giorgio Gori.