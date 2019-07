Gian Piero Gasperini è stato insignito del titolo di cittadino onorario di Bergamo per decisione del Consiglio Comunale. Queste le parole del tecnico al sito dell'Atalanta: ''È per me un grande onore ed orgoglio. Aver ricevuto questo riconoscimento è un’ulteriore conferma del fortissimo legame che si è creato con la città di Bergamo, tutta la sua gente ed i tifosi dell’Atalanta. Penso anche sia qualcosa che va oltre lo sport ed i risultati sportivi. È una benemerenza importantissima ed il mio grazie è rivolto sia al Sindaco Gori per aver pensato e proposto la mia candidatura che al Consiglio Comunale che l’ha approvata: da oggi per me una responsabilità in più''.