La rabbia di Gasperini: "Al secondo 58 puoi vedere il suo cuore che si spezza a metà"

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Voce di, mondo giallo deiche non vuolecome suo fidanzato e il cuore del piccoloche si spezza in diretta tv in uno degli episodi che ha scritto la storia della serie creata dal genio di Matt Groening. Bart registra tutto e, al rallentatore, analizza la scena. Frame per frame. Come se fosse al…. Ma utilizzandolo meglio.. Ecco, con Gian Piero, si può utilizzare lo stesso metodo. Se si guarda l’intervista post partita alla Rai, il tecnico dell’Atalanta, appena uscito sconfitto dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio, si presenta sorridente, nonostante il ko: i suoi hanno fatto una bella partita, i 20mila e passa tifosi atalantini hanno dato spettacolo, solo due legni hanno detto no alla Dea, sfortunata per colpa della cugina bendata.. 58esimo secondo del video presente sul sito di Rai Sport, praticamente appena ilviene inquadrato dopo il replay dell'episodio contestato: conclusione di, tocco di mano die pallone che finisce sul palo. Si era sullo 0-0, con il difensore laziale che già ammonito., un po’ come Lisa con Ralph: ha lasciato perdere, chiuso.nulla per cui, secondo, valesse la pena richiamare. Come la reazione di Gasperini, sorridente prima e dal cuore spezzato poi, così simile a quella del piccolo Ralph. Del resto, entrambi inseguivano un sogno.@AngeTaglieri88