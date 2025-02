Gasperini contro il VAR, il presidente degli arbitri replica: "Si informi sulle regole prima di giudicare"

, dopo giorni di forti discussioni per i diversi episodi lasciati in eredità dall'ultimo turno di Serie A, ed è stato rinfocolato dal clamoroso calcio di rigore concesso nella giornata di ieri dall'arbitro turco Meler in favore del Bruges e contro l'Atalanta. Una valutazione costata la sconfitta nell'andata del playoff di Champions League e che ha mandato su tutte le furie l'allenatore nerazzurroche nell'immediato post-gara si è sfogato così: "Io non conosco più le regole. Mettetevi tutti d'accordo, anche le tv, perché poi ci si sguazza in queste cose. Magari qualcuno dice pure che Hien ha toccato. Ormai gli arbitraggi sono completamente distanti da tutto quello che dicono anche i calciatori. Questo è uno sport completamente diverso da quello che è stato per secoli".La contrarietà diagli ultimi indirizzi arbitrali nasce da diverso tempo e, anche recentemente, aveva portato ad unae del suo utilizzo: "Io sono assolutamente in difficoltà col VAR,Ha tolto i contrasti, ha messo tanta confusione sui falli di mano. A me non piace. A me non piace assolutamente. È vero che si sono alcuni casi eclatanti che il VAR effettivamente scopre, ma ce ne sono anche troppi che hanno reso questo gioco un qualcosa di diverso; un qualcosa di diverso nello spirito, nell'origine, nei movimenti, nella coordinazione, nello sviluppo del gioco, nei movimenti dei giocatori... Un insieme che non ha migliorato sicuramente il gioco, ma anzi ha creato tanta confusione. Anche nei tifosi. Perché le polemiche sono triplicate in quanto non c'è certezza di regolamento. Può essere tutto e il contrario di tutto. È uno strumento che è diventato troppo poco utile".Proprio su quest'ultimo aspetto è intervenuto, con un riferimento specifico alle frasi pronunciate dall'allenatore dell'AtalantaChe in conferenza stampa è tornato ad evidenziare le difficoltà degli arbitri stessi ad “aggirare” unelaborato come quello attuale: "Sono un inguaribile ottimista, le battaglie non sono mai perse. Ho preoccupazione e senso di responsabilità legate alla guida di un gruppo così complesso che comprende 30 mila persone. Su Gasperini posso dire che è un allenatore eccezionale ed è giusto che dica la sua in merito, sulle prestazioni arbitrali. Lo dice lui e lo confermo io, se gli arbitri avessero maggiore collaborazione potrebbero lavorare meglio.Il riferimento è ad Atalanta-Torino, quando venne detto che si arbitrava da lontano... Cerchiamo di stemperare i toni e rientrare nella comprensione, perché siamo tutti qui per lavorare al meglio".