Gasperini contro tutti: gli altri casi prima di Lookman, dal Papu Gomez e Kjaer fino a Gollini

Pierluigi Gollini

Altro addio e altro attacco a Gasp: "Non sono andato via per scelta tecnica, ma per problemi con una persona". Gli screzi erano stati con l'allenatore che nel 2020/21 l'aveva fatto fuori dando spazio a Sportiello. Ma i rapporti si erano incrinati già l'anno prima: 'Mi disse che non sapeva chi far giocare tra me, Berisha e Rossi; che per lui non eravamo da Serie A e avremmo fatto comunque danni'. E Gollini non la prese benissimo.