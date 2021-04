Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, pensa al secondo posto e alla sfida di domenica contro il Sassuolo, che gli interisti seguiranno da spettatori interessati, visto che un passo falso significherebbe scudetto per i nerazzurri di Milano. Queste le sue parole, riportate dall'Ansa.



Sarà importante per entrambe, non bisogna avere la frenesia di arrivare all'obiettivo subito. Il secondo posto è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero: per difenderlo dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. A maggio ci giochiamo tutto, la differenza è che eravamo abituati a giocare ogni tre giorni e adesso abbiamo una settimana intera da una sfida all'altra".