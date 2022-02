Che tra Firenze e Giampiero Gasperini non scorresse amore era già noto a tutti, oggi però è arrivata l’ennesima conferma. Durante il secondo tempo di Fiorentna-Atalanta, a seguito dell’annullamento di un gol di Malinovsky, il tecnico dei nerazzurri si è scagliato contro guardalinee e Quarto Uomo per chiedere spiegazioni della decisione presa da Doveri. Probabilmente, vista anche la carica emotiva della sfida, i toni non sono stati dei più docili e per questo il direttore di gara ha deciso di espellerlo. Pronta la risposta anche del pubblico del Franchi, che ha voluto “scortare” con la ‘ola’ il tecnico fino agli spogliatoio.



LE CAUSE - I motivi della rivalità risalgono a qualche anno fa, quando dopo che i viola eliminarono la Dea in Coppa Italia grazie ad una rete di Lirola, Gasperini ebbe qualche scaramuccia con il pubblico: anche al termine della sfida in conferenza stampa il tecnico continuò la sua invettiva contro i tifosi viola presenti sugli spalti. Da ricordare anche la sua personale battagli contro l’ex viola Federico Chiesa, più volte accusato di essere un simulatore.