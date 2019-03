L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina:

"La partita? Abbiamo fatto una gara di spessore, una squadra che dopo la Coppa Italia vuole essere protagonista anche in campionato ribaltando anche gli svantaggi. La Fiorentina ha grande velocità e pericolosità.

Terzo gol un simbolo? I gol sono stati tutti belli, anche quelli del 'Franchi'. Importante è che lo spirito di veda: vogliamo essere protagonisti, vincere. Non ci bastava fare una buona gara, volevamo rimanere in corsa in classifica. Ci abbiamo messo determinazione e gambe, ma anche tanta qualità.

Prestazioni? A parte lo svarione iniziale, la difesa ha giocato bene. E poi Gomez e Ilicic: abbiamo costruito tanto, potevamo anche segnare di più. Il Papu ha fatto un'altra prestazione straordinaria: con lui e Ilicic in queste condizioni diventa difficile per gli avversari.

Il fattore campo incide. A Firenze abbiamo fatto lo stesso errore: regalato il primo gol con una palla persa. Stasera avevamo voglia di vincere, in coppa magari ci interessava fare un buon risultato senza voler vincere a tutti i costi la partita".