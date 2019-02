L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Coppa Italia contro la Fiorentina.



PARTITA ACCESA - "Abbiamo fatto tante cose buone, dobbiamo partire da quello. Abbiamo costruito tanto su un campo difficile, giocando con personalità. Siamo rammaricati per non aver vinto. Un risultato del genere sarebbe stato difficilmente digeribile in campionato"



ERRORI IN DIFESA - "Abbiamo fatto alcuni errori, altrimenti vincevamo la partita (ride, ndr).



RISULTATO - "In ottica finale è un buon risultato"



ILICIC - "Se riusciamo a esserci tutti abbiamo qualcosa di consolidato di farci segnare tanto. Non abbiamo segnato tanti gol a caso"



GOMEZ - "Quei tre là davanti sono una difficoltà per gli avversari, anche se soprattutto nel primo tempo dovevamo cercare maggiormente Zapata"



POLEMICHE SU CHIESA ALL'ANDATA - "La mia convinzione è dettata dalle immagini. In quelle situazioni, era un rigore da farsa, uno degli episodi peggiori della VAR, anche di quello contro l'Inter. Difenderlo e dire che è inciampato vuol dire mancare di rispetto all'avversario, mi dispiace per un talento se viene difeso in questo modo"



CAMPIONATO - "Domenica sera sarà un'altra gara, si riparte dallo 0-0. Adesso siamo ancora con la testa a questa gara, nei prossimi giorni prepareremo la partita. Noi la testa l'avevamo alla coppa nelle scorse sfide".