L'allenatore dell'Atalantaè intervenuto alla trasmissione di Radio Rai "Radio anch'io lo sport" per commentare il grande inizio di campionato della sua squadra."Non è una cosa usuale nel nostro campionato che un allenatore rimanga per così tanto tempo nello stesso club. Qui c'è un ambiente ideale per lavorare e con tante soddisfazioni", ha detto Gasperini sul suo rapporto con l'Atalanta. Sugli infortunati: "ma finalmente stiamo svuotando l'infermeria".Sulla "nuova" Atalanta: "È evidente che c'è stato un cambiamento nella squadra importante, però quello che ci ha permesso di fare risultati buoni ha aiutato anche i nuovi inserimenti, soprattutto giovani, a trovare fiducia.. Difficile avere risultati migliori di quelli avuti, ma l'inserimento di questi giovani lascia sperare che questa squadra abbia una maggiore qualità da esprimere".Sullo scudetto: "Il mondo del calcio spinge in tutt'altre direzioni, verso squadre con più seguito, che sembra il primo requisito per competere.Per quanto mi riguarda, arrivare in Champions per tre anni vuol dire aver acceso tutti i riflettori.È una Juve che non è partita secondo le aspettative ma aver vinto il derby è un bel segnale.".Su: "Nonostante sia un ragazzo giovane, è evoluto. Io gli assegno 5 gol perché ha segnato anche a Monza. E' un ragazzo che è cresciuto col Lipsia, ha avuto esperienza in Inghilterra.E' un giocatore inserito che non ha bisogno di altri tempi per dare un contributo straordinario".Sulla stagione anomala: "È difficile fare confronti con le stagioni precedenti. Ci sono delle stagioni dove abbiamo fatto meglio prima e altre meglio dopo. Basta una giornata o due per cambiare il morale della squadra. noi abbiamo il vantaggio che senza obiettivi precisi possiamo pensare alla crescita senza guardare la classifica.Quello di novembre e dicembre è un periodo di buona condizione per i giocatori di solito. Il campionato è in un momento vivo e questa interruzione sarà una cosa nuova per tutti".