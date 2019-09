Al termine della vittoria dell'Olimpico, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande partita. La Roma è in crescita, ha un'ottima idea di gioco ed è molto pericolosa. Temevamo la partita, la tensione ha portato a questa gara. Hanno giocato tutti molto bene, la Roma mi piace molto".



SU ZAPATA - "E' stata una mossa determinante. Giocando ogni tre giorni, venivamo da un periodo impegnativo, fortunatamente anche chi entra dalla panchina - come Muriel e Zapata - è determinante".



SU MALINOVSKYI - "Ha sostanza e si muove bene, è un leader. Sono contento anche per Kjaer, era in ritardo di preparazione ma ha fatto una gran partita. Non prendere gol è un evento".



SULL'INTERESSE DELLA ROMA - "Possono esserci tentazioni, solo l'amore per l'Atalanta e Bergamo mi ha impedito ciò. Alla squadra oggi do 10 e lode, era davvero difficile".