Gasperini lancia segnali alla Roma: per i bookie sempre più vicino, ma in quota resiste la conferma di Ranieri

4 minuti fa



“A chi non piacerebbe allenare la Roma? È una grande piazza, straordinaria e ha un pubblico eccezionale. Sarebbe motivo di orgoglio”. Le parole di Gian Piero Gasperini, questa mattina al Coni per la consegna del Premio Enzo Bearzot, alimentano ancora le voci sul futuro in giallorosso dell'attuale tecnico dell'Atalanta. I bookmaker ci credono sempre di più: l'arrivo del Gasp nella capitale, nella prossima stagione, si gioca a 2, ancora in discesa rispetto al 2,25 della settimana scorsa.



Ma, ancora più importante, perdono terreno le altre opzioni in lavagna. L'alternativa principale dei betting analyst è l'ex allenatore di Lazio, Juventus e Napoli, Maurizio Sarri, offerto a 4, in vantaggio sulla conferma di Claudio Ranieri, proposta a 5. Più staccato Francesco Farioli, tecnico dell'Ajax, a 6, mentre precipita in pochi giorni da 3,50 a 8 l'ipotesi Massimiliano Allegri. Si sale a 10 per l'ex ct della Nazionale Roberto Mancini – da molti considerato vicino alla Roma prima del ritorno di Ranieri – e a 15 per il terzetto Ancelotti-Montella-Pioli.