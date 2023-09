Nel pre-partita di Verona-Atalanta è stato intervistato a DAZN anche il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini: "L'Atalanta ha un'anima e l'ha sempre avuto ma come ogni squadra può commettere degli errori. A volte non riesci a rimediare agli sbagli e si perdono delle partite ma questo è un gruppo serio con un'anima importante."



IMPEGNI RAVVICINATI - "In qualche caso si, nel caso di Holm ho bisogno di vederlo. L'ultima da titolare l'ha giocata a febbraio e voglio vedere come risponde sul campo. Per il resto è normale alternanza. Scalvini, fin qui, le ha giocate tutte e oggi rimane fuori. De Ketelare può essere un'arma a partita in corso".