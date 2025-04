Gasperini: "L'Inter ha qualcosa in più rispetto al Barcellona. Atalanta per lo scudetto? Era una provocazione"

Getty Images

Gian Pieroparla così a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano: "In questo campionato c'è tanto equilibrio, appena dietro noi ci sono piazze e società straordinarie per raggiungere il traguardo. Noi siamo lì, col nostro piccolo vantaggio di punti a quattro giornate dalla fine. Vedo che tutti sono felici e vorrei rimarcare che l'Atalanta, in questo momento, deve battagliare fino all'ultimo".

"Io glielo faccio sempre a Raffaele, a meno che giochi contro di noi. Un altro ragazzo che sta facendo un grande lavoro"."Bella, sarà una partita straordinaria. Il Barcellona lo abbiamo affrontato in Champions e abbiamo fatto un 2-2 bellissimo. Non giocano in casa loro, l'Olimpico è un po' meno caldo. L'Inter ha tutte le armi per raggiungere la finale, secondo me ha qualcosa in più, però nelle partite e nel calcio va fatto valere".

"Noi siamo stati in quella corsa fino alla partita con l'Inter, dove abbiamo perso in casa e lì abbiamo avuto un po' di problemi, da cui ci siamo ripresi. La mia era una provocazione, in quel momento tutti volevano arrivare in Champions e nessuno vincere lo Scudetto e allora ho detto: 'Lo vinciamo noi' (ride, ndr). È andata così..."."La Champions è la competizione degli episodi. Un paio di episodi possono cambiare la qualificazione nelle due partite. La Fiorentina ha grandi chances, è già arrivata due volte in finale e quest'anno può vincerla".