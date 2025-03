Gasperini-Lookman, pace fatta. Il tecnico: "Ti posso salutare, mi fai un bel sorriso?". Poi l'abbraccio

Getty Images

Dopo le polemiche del mese scorso, con il tecnico dell'Atalanta che lo ha aveva punzecchiato dopo il rigore fallito in Champions League contro il Club Brugge e dopo la risposta piccata dell'attaccante nigeriano, i due sembrano aver sotterrato l'ascia di guerra. Al minuto 80 della sfida tra Juventus e Atalanta, l'ex Everton e Lipsia è uscito dal campo, sostituito da Pasalic, Gasperini lo ha fermato e gli ha detto:

Gasperini aveva attaccato Lookman dopo la sfida in Europa, usando parole dure: "Non doveva calciare lui,C'erano De Ketelaere e Retegui, ma evidentemente era euforico per il gol appena segnato. Non è stato un bel gesto". Lookman aveva replicato con una storia su Instagram: "soprattutto per il duro ed enorme lavoro, oltre che impegno che ho sempre messo ogni giorno per contribuire al successo di questo club e dei tifosi".

Anche questa sera Lookman ha fatto la differenza, con un gol e tante giocate da top player. Quello di stasera è il 13esimo centro in campionato, il 18esimo stagionale in 31 partite, considerando anche le coppe.A giugno potrebbe lasciare Bergamo nonostante un contratto in scadenza nel 2026, ma prima vuole regalare all'Atalanta uno storico scudetto. Un anno dopo averla trascinata al successo in Europa League.