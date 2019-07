Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, al termine della prima amichevole della squadra, che ha battuto 5-1 la Rappresentativa Città di Clusone, ha parlato delle condizioni dei giocatori e ha fatto un punto sul mercato.



MURIEL MENO GRAVE- Il tecnico nerazzurro ha confermato che l'infortunio del nuovo acquisto dell'Atalanta Luis Muriel si è rivelato meno grave del solito e il giocatore è già in condizione per scendere in campo. "Oggi è stato un voler dare un saluto a tutta la gente che ci segue, numerosissima, da domani iniziamo la preparazione vera. Muriel in sole quattro settimane si è allenato bene e si è scoperto che l'infortunio era meno grave, ha recuperato bene e l'ho fatto giocare per presentarlo al pubblico. Il mercato è ancora lungo, intanto arriva Malinovskyi, quando si va in Champions è impensabile non rinforzarci, abbiamo bisogno di fare qualcosina, Luca Percassi è impegnato nella scelta dei profili che possano dare da subito un contributo".



IL PRESTIGIO DEL MEAZZA- I pensieri ora vanno a San Siro e alla cornice prestigiosa delle partite da Champions, anche se per competere con le grandi serviranno rinforzi. "Manca un'alternativa a Ilicic perché Malinovskyi è un centrocampista, poi dipende se Mancini va via. Stiamo avvertendo tanta attesa nei nostri confronti, tutti ci aspettano e per tante squadre siamo diventati un mirino, un'occasione per essere più grandi e forti. È un grande prestigio giocare a Milano,una cornice prestigiosa e anche questo ci rende orgogliosi ma dobbiamo stare attenti perché la qualità delle partite sarà più alta".



ALLENATI IN VACANZA- "I ragazzi li ho trovati meglio degli altri anni, si sono già allenati nelle vacanze, sono già in buone condizioni e hanno il pensiero alla prossima stagione. Barrow? Vediamo dove andrà o se resterà, intanto sta facendo bene la preparazione. È straordinario che la gente mi dia così tanto calore e affetto, è un'ambizione in più per tutti, dobbiamo resettare, poi si riparte da zero".



VOLEVO UN ATTACCANTE- L'allenatore dell'Atalanta ha colto l'occasione per esprimere la sua vicinanza al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e ha rimarcato la necessità di avere a disposizione un altro attaccante: "La conferenza stampa di Sinisa è stata scioccante ma sa che in tanti seguiranno con lui questa situazione, è un esempio per dare aiuto a tutti quanti sono colpiti come lui. Oltre a Del Piero in tantissimi ci hanno fatto apprezzamenti, rientra in quella che sarà la nostra stagione, fa piacere ma dobbiamo sentire di meno altrimenti rischiamo di volare troppo alto.La prossima stagione sarà esaltante ma più difficile. Malinovskyi è stato seguito dal nostro scouting e dicono che sia bravo, io avrei preferito un attaccante ora. È una mezzala trequartista più offensiva".



GARE IN INGHILTERRA- "Al posto di Mancini? Ci sono parecchi nomi, è preoccupante forse perché non c'è un nome sicuro. Sono stato molto chiaro con presidente e società, se Zapata dovesse ricevere un'offerta irrinunciabile ci penseremo benema per ora non c'è. Mancini dovrebbe arrivare domenica, Zapata il 24, ma siamo già in grado di iniziare, in Inghilterra potremo fare partite di valorei n pochi giorni e sarà importante. Per me sono occasioni per fare valutazioni, soprattutto su Reca e Ibanez che finora hanno giocato poco".