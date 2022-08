Intervistato da Dazn l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato"Il pareggio è giusto. È stata un'ottima gara da parte di tutte e due le squadre. È stata difficile e non era facile superarsi. Hanno battagliato con grande agonismo, ma anche correttezza. Il punto è giusto"."Più o meno il gruppo è sempre questo, ma con il passare degli anni si assotiglia un po'. Sono andati via Freuler, Palomino ha avuto quel problema. Abbiamo preso Ederson, Soppy, Lookman e ora vediamo cosa succede in questi giorni. L'Atalanta ha un gruppo solido di base e da qui deve costruirsi il futuro. Gli anni passano e bisogna rinnovarsi""L'anno scorso c'era l'esigenza di andare a vincere le partite perché c'era un campionato con tante squadre vicine e nel finale c'è stata un po' troppa euforia e abbiamo perso qualche partita di troppo. Quest'anno si riparte ed è diverso. Anche in fase difensiva noi sappiamo fare molto bene"."Secondo me è la sola soluzione in questo momento. Abbiamo visto il Milan che potenzialità aveva dalla panchina oggi. L'Inter, la Juve, il Napoli sono attrezzate. Noi non possiamo partire così. Se saremo capaci di costruire il futuro con delle soddisfazioni che non abbiamo avuto in passato allora sarà diverso"."Queste sono un po' le sue partite, noi abbiamo più problemi quando giochiamo con squadre chiuse facciamo fatica. Lui ha sempre giocato, anche a Genova con la Samp, le amichevoli. ""Il fatto che io come allenatore possa chiedere degli attaccanti non è una novità, lo faccio da anni. Lui in queste partite va bene, in altre no e l'anno scorso abbiamo pagato molto. Non è un caso che tutti vadano a prendere gli attaccanti, ci sarà un motivo no? Se no saremmo più furbi"."Malinovskyi è venuto a Bergamo con le caratteristiche di un centrocampista. Per esigenze ci siamo adattati perché abbiamo perso Ilicic da due anni e mezzo, poi il Papu e lui e Pasalic hanno giocato davanti. Lui si è adattato, ma se lui è un attaccante allora io non sono lucido".