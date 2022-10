"Ho fatto la storia". Sì, ha fatto la storia. Contro l'Udinese Gian Piero Gasperini ha raggiunto le 300 partite sulla panchina dell'Atalanta, superando Emiliano Mondonico. Sette stagioni in nerazzurro: l'anno prima di lui era arrivata 13a, da quando c'è Gasp non è mai scesa sotto l'ottavo posto. Lavoro a testa bassa, attenzione al dettaglio e lo sguardo puntato sempre al futuro. Vittorie, abbracci, sorrisi e grandi litigate con qualche giocatore. Sì, ci sono state anche quelle. Un upgrade continuo ann dopo anno, arrivando anche a parlare di scudetto. Lui, Gasp, è sempre stato con i piedi per terra puntano a obiettivi concreti. E oggi, guardandosi indietro, ci sono tanti - tantissimi - giocatori che devono ringraziarlo per dove sono arrivati. Vediamo chi sono.



Sfoglia la gallery per vedere i giocatori valorizzati da Gasperini nelle 300 panchine con l'Atalanta