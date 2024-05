Gasperini-Papu Gomez, pace fatta tre anni dopo l'addio all'Atalanta FOTO

13 minuti fa



Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez hanno fatto pace. A distanza di tre anni e mezzo dal litigio che portò alla cessione dell’argentino i due si sono rivisti a cena, insieme a Tullio Gritti, il vice del tecnico della Dea, al Caffé del Tasso, storico locale in piazza Vecchia a Bergamo Alta: mediatore della pace, il titolare Marcello Menalli, tifoso genoano e grande amico di entrambi. Il clima tra i due si era ammorbidito già nei mesi scorsi, quando sia Gasperini che il Papu avevano fatto trasparire la voglia di lasciarsi tutto alle spalle









