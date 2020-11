Sono 15 i giocatori dell'Atalanta impegnati nei prossimi giorni con le rispettive nazionali.



Tredici nelle nazionali maggiori e due in Under 21.



NAZIONALI MAGGIORI:



Berat DJIMSITI con l’Albania: in programma Albania-Gibilterra (11/11) a Elbasan, Albania-Kazakistan (15/11) a Tirana e Albania-Bielorussia (18/11) a Tirana.



Remo FREULER con la Svizzera: in programma Belgio-Svizzera (11/11) a Bruxelles, Svizzera-Spagna (14/11) a Basilea e Svizzera-Ucraina (17/11) a Lucerna.



Alejandro PAPU GOMEZ con l’Argentina: in programma Argentina-Paraguay (12/11) a Buenos Aires e Perù-Argentina (17/11) a Lima.



Robin GOSENS con la Germania: in programma Germania-Repubblica Ceca (11/11) a Lipsia, Germania-Ucraina (14/11) a Lipsia e Spagna-Germania (17/11) a Siviglia.



Hans HATEBOER con l’Olanda: in programma Olanda-Spagna (11/11) ad Amsterdam, Olanda-Bosnia Erzegovina (15/11) ad Amsterdam e Polonia-Olanda (18/11) a Chorzow.



Josip ILIČIĆ con la Slovenia: in programma Slovenia-Azerbajan (11/11) a Lubiana, Slovenia-Kosovo (15/11) a Lubiana e Grecia-Slovenia (18/11) ad Atene.



Ruslan MALINOVSKYI con l’Ucraina: in programma Polonia-Ucraina (11/11) a Chorzow, Germania-Ucraina (14/11) a Lipsia e Svizzera-Ucraina (17/11) a Lucerna.



Aleksej MIRANCHUK con la Russia: in programma Russia-Moldovia (12/11) a Chisinau, Turchia-Russia (15/11) a Istanbul e Serbia-Russia (18/11) a Belgrado



Johan MOJICA, Luis MURIEL e Duván ZAPATA con la Colombia: in programma Colombia-Uruguay (12/11) a Barranquilla ed Ecuador-Colombia (17/11) a Quito.



Mario PAŠALIĆ con la Croazia: in programma Turchia-Croazia (11/11) a Istanbul, Svezia-Croazia (14/11) a Solna e Croazia-Lituania (17/11) a Pola.



Matteo PESSINA con l’Italia: in programma Italia-Estonia (12/11) a Firenze, Italia-Polonia (15/11) a Reggio Emilia e Bosnia Erzegovina-Italia (18/11) a Zenica.



UNDER 21:



Marco CARNESECCHI con l’Italia U21: in programma Islanda-Italia (12/11) a Reykjavik, Lussemburgo-Italia (15/11) ad Differdange e Italia-Svezia (18/11) a Pisa.



Bosko ŠUTALO con la Croazia U21: in programma Scozia-Croazia (12/11) a Edimburgo e Croazia-Lituania (17/11) a Pola.