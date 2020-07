Uno è partito dalla Juve per diventare il più grande di tutti alla guida delle piccole. L'altro è arrivato alla Juve come premio a una carriera fatto di una gavetta vera, faticosa. Ma nel club dove vincere è l'unica cosa che conta, Sarri è arrivato anche per far giocare bene una squadra che bene non gioca. Anche per questo il confronto con Gasperini riporta a galla una serie di sliding doors che riporta alla mente cosa potrebbe essere se alla Juve ci fosse stato lui.