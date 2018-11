L'Atalanta è tornata a volare e domenica scorsa ha rifilato una vera e propria lezione di calcio all'Inter, battuta 4-1. Gian Piero, allenatore dei bergamaschi, si è confidato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport:"Il fotomontaggio con la mano alla Mourinho?. Quanto a Mourinho, non ho trovato offensivo il suo gesto. Il calcio ha bisogno di ironia. Più che la mano, mi ha fatto ridere la smorfia buffa.. Anche molti altri interisti. Non mi odiano tutti... Restituire i 7 gol di San Siro? Vanno bene anche 4...Dopo quei 7 gol, l’Atalanta decollò e finì il campionato a +10 sull’Inter che si fermò. Ora mi auguro che dopo la goleada non ci fermiamo noi. Spalletti impressionato dallo stadio? Vedrà l’anno prossimo, quando avremo la prima curva nuova: un muro verticale tipo Dortmund, più vicino al campo… Il pubblico non ci chiede di vincere a tutti i costi, ma di sentire sempre la responsabilità della rappresentanza. Dopo la sconfitta con la Samp eravamo quartultimi. I tifosi ci hanno applauditi lo stesso, perché vedevano i giocatori stremati a terra. Altrove avrebbero fischiato"."Cosa ha portato il danese Bangsbo? È un ricercatore. Ha lavorato con Lippi, Ancelotti, Leonardo. Ha portato innovazioni come lo Yo-yo test. Conoscevo i suoi libri. È un fisiologo che studia sforzo, fatica, recupero. Ha conoscenze che vanno oltre le mie e quelle del mio staff. Come dicevo: ad ogni livello, tattico, di preparazione, una squadra dev’essere dinamica, aggiornarsi ed evitare la noia della ripetitività.. Ci siamo scontrati. Quando è tornato dalla Nazionale ha fatto l’incazzato, io pure. Ma sotto i miei modi burberi c’è affetto.. Ha sofferto il cambiamento, alla Samp era stato fermo a lungo. Sta recuperando forza, deve essere più cattivo in area. Barrow? Per un ragazzo partito col botto, non è facile confermarsi. Ma le difficoltà lo aiuteranno a crescere. Ha la testa a posto. Gosens è cresciuto in forma fisica e convinzione. Ora attacca con più fiducia. Hateboer doveva migliorare tecnicamente. Ci arrivava sempre su palloni tipo domenica, ma non segnava. Quel gol gli farà molto bene. Ma se devo dire chi mi ha dato più soddisfazione domenica, le dico: i tre dietro. Toloi, Dijmsiti e Mancini, linea inedita, ma hanno giocato con gli stessi principi dei titolari. Per me non è un aspetto marginale. Mancini continua a segnare? Non mi sorprende, perché attacca la palla e la porta con un tempismo eccezionale. Ma è un difensore e allora deve imparare da Chiellini, Masiello, Toloi...come si combatte duro nella nostra area di rigore. Il Papu Gomez nella stagione scorsa ha pagato la delusione per la nazionale, dopo averla assaggiata. Ora è entrato nella dimensione del vero capitano. È sereno, non pensa più alla grande destinazione. De Roon e Freuler? Con la difesa, sono il vero nucleo della squadra. De Roon ha una continuità eccezionale, Freuler è tornato al top. Pessina e Valzania hanno giocato poco, ma sono giovani di buona affidabilità. Il primo 2000 a esordire? Kulusevski, centrocampista classe 2000, per forza atletica, passo e resistenza ha già valori da grande. Buona conduzione della palla e ultimo passaggio, deve crescere nel tiro e nel colpo di testa. Ma un giovane diventa pronto solo quando si allena per qualche mese con la prima squadra: nel confronto con i grandi prende personalità, s’irrobustisce nei contrasti. Per questo mi auguro di riuscire a sfoltire la rosa a gennaio, per inserire qualche ragazzo da formare e lanciare. Se devo allenare 30 giocatori, diventa impossibile. Atalanta da quarto posto? Per ora cerchiamo conferme in un campionato equilibratissimo, a sud della Juve. La certezza dell’Europa è tanta roba, ma non firmerei. Per principio, mi piace sempre giocarmela. Non avrei firmato per un pareggio con l’Inter"."Io al Genoa ho fatto 70 punti, all’Atalanta 72. Mi piace vincere. Ma quello che conta di più è giocare bene. La vera soddisfazione è vedere la gente in delirio. La gioia dei tifosi dell’Atalanta domenica scorsa non ha prezzo. Io cerco queste emozioni. E poi così i giocatori crescono in autostima. Si convincono: posso farlo. Percassi? Ormai è un rito. Quando vinciamo, i giocatori sanno che il presidente scenderà subito in spogliatoio e annuncerà entusiasta il premio partita... Allora lo aspettano facendo una specie di ola: ooohh... E quando entra, esplode l’ovazione. Domenica l’hanno sollevato e fatto volare in aria. Si merita queste gioie, lui e suo figlio Luca, a.d. A Verona, prima della delicata partita col Chievo, hanno pranzato con la squadra. Eravamo quartultimi. Stefano, l’altro figlio, è partito da Hong Kong in tempo per esserci con l’Inter. Famiglia fantastica. I giocatori sentono la loro presenza.. Non ho voluto. Il problema era vivere lì dal lunedì al sabato. Alla mia età sento ancora di più le radici"."Io provinciale della difesa 3? Veramente la difesa a 3 l’ho imparata da Ajax e Barcellona, anche se in Italia tutti ripetevano che in Europa non funziona. Quando arrivai all’Inter la facevano in pochi, ora la situazione è cambiata. Marcatura a uomo? Se un mio giocatore attraversa il campo per inseguire un avversario e molla il suo posto, mi arrabbio di brutto. Io idolo di Sacchi? In questi anni Arrigo mi ha fatto arrivare spesso apprezzamenti. Sms, telefonate. Pubblicamente fa un altro effetto... Da un grandissimo innovatore come lui, poi. In tanti hanno vinto, in pochi hanno lasciato il segno. Il suo Milan lo ha lasciato. La zona pressing è alla base dei miei principi. All’epoca la facevano solo il suo Milan e il Pescara di Galeone in cui giocavo. Anche se oggi il calcio di Sacchi sarebbe improponibile, sono cambiate troppe cose: il passaggio al portiere, il fuorigioco in linea, la maggior severità per fallo tattico e fallo da ultimo uomo... Il calcio non si ferma. È in evoluzione continua. Anche il mio. L’illuminazione della difesa a 3 mi venne al Genoa da Burdisso, marcatore fortissimo. Fino ad allora la superiorità numerica in difesa era un dogma. In un Genoa-Juve lasciai Burdisso e De Maio contro Tevez e Llorente: fecero un partitone. Guadagnavo un uomo per la manovra. Valeva la pena di rischiare. I difensori dell’Atalanta che attaccano sempre nascono da quella intuizione. Il calcio cambia, parlare di numeri, di difesa a 3 non ha più senso. Contro un tridente posso difendere a 4 e impostare a 3. Contano i principi non i moduli. E così per le ali, un tempo ne tenevo sempre due larghe. Poi al Genoa arrivò Suso che non era Sculli e gli chiesi di convergere come fa nel Milan e come fa ora Gomez, che si alterna con Ilicic al centro. L'innovazione del futuro? Il portiere che sale tra i due difensori centrali per impostare così si guadagna un altro uomo per la costruzione. Vedrete, in futuro i portieri verranno scelti più per i piedi che per le mani. Berisha? No. Meglio che per ora si concentri sulle parate..."."Come fermare Ronaldo? È presto, però è bello che sia qui. Un esempio, per come gioca e si comporta. Gli avversari non lo odiano, lo affronteremo il 26 dicembre, una festa. Collwghi da applaudire? Ancelotti è stato straordinario. Pensavo che avrebbe trovato molte difficoltà dopo Sarri. Invece ha costruito un Napoli più vario, più imprevedibile. De Zerbi lo avevo già ammirato al Palermo al Benevento. Ma sono tante le squadre che provano a giocarsela con qualità e coraggio, come l’Atalanta. Ho visto tante belle partite. Di recente Spal-Cagliari, per esempio. C’è un bell’equilibrio. Giocatori?. Non vedo tutte le partite dell’Italia. Difficilmente una nazionale insegna novità tattiche. E poi non sopporto questo stillicidio di interruzioni del campionato per impegni di poco valore. Sono tra quelli che vorrebbero raggruppare gli impegni della Nazionale in un mese solo, ma per appuntamenti importanti che restituiscano prestigio alle nazionali e passione alla gente".